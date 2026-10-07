FOTO // Ucrainean suspectat că a organizat trecerea ilegală a frontierei pentru trei conaționali, predat Kievului

Suspectul a fost reținut în luna august, pe teritoriul Republicii Moldova, la solicitarea autorităților de la Kiev. Potrivit anchetei, în februarie 2024, acesta ar fi organizat trecerea ilegală a frontierei de stat pentru trei cetățeni ucraineni.

După reținere, instanța a dispus plasarea bărbatului în arest preventiv. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arest la domiciliu, în raionul Ocnița, unde acesta a fost monitorizat cu ajutorul unui dispozitiv GPS.

Pe 7 octombrie, în urma cooperării dintre polițiștii moldoveni și autoritățile ucrainene, bărbatul a fost extrădat prin punctul de trecere a frontierei Otaci–Moghilev-Podolsk și predat reprezentanților statului vecin. Extrădarea a fost realizată prin procedură simplificată.