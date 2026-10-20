FOTO // Un autocamion din R. Moldova, încărcat cu vin, a derapat de pe șosea în România. Șoferul a rămas blocat în cabină

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 20 octombrie, în jurul orei 09:00, în apropierea localității Ghermănești. Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, conducătorul autocamionului a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a derapat în afara carosabilului, oprindu-se în parapetul de protecție.

La fața locului au intervenit echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, care au reușit să-l scoată pe șofer din cabină.

În urma accidentului, nimeni nu a fost rănit. Nu au fost implicate alte vehicule și nici nu au fost constatate scurgeri din cisternă.

Consulatul General al Republicii Moldova la Iași s-a autosesizat și menține legătura cu autoritățile române, fiind pregătit să ofere asistență consulară, dacă va fi necesar.