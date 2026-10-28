FOTO // Un motociclist fără permis a lovit doi pietoni, în Drochia. Un minor, printre victime

Potrivit Poliției, un tânăr de 26 de ani, aflat la ghidonul unei motociclete fără număr de înmatriculare, ar fi pierdut controlul acesteia și ar fi lovit din spate doi pietoni, de 14 și, respectiv, 18 ani.

În urma impactului, atât motociclistul, cât și cei doi tineri au suferit traumatisme și au fost transportați la spitalul din Bălți pentru îngrijiri medicale.

Conform constatărilor preliminare, motociclistul nu deține permis de conducere.

Polițiștii continuă documentarea cazului pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.