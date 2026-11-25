Potrivit mărturiilor unui localnic din Nezavertailovca, drona s-ar fi prăbușit într-o zonă rezidențială din apropierea orașului Dnestrovsc. Aparatul de zbor ar fi lovit un copac, după care ar fi explodat între două gospodării.

Explozia a distrus o construcție auxiliară, care ar fi protejat casa de locuit de unda de șoc. Totodată, geamurile și ușile locuinței au fost distruse. Proprietarul gospodăriei se afla la serviciu în momentul producerii incidentului.

Potrivit aceleiași surse, angajații structurilor de forță subordonate regimului separatist de la Tiraspol ar fi ridicat fragmentele dronei, însă mai multe bucăți de plastic ar fi rămas împrăștiate pe teritoriul gospodăriei.

Amintim că portalul MOST din regiunea transnistreană a publicat anterior o înregistrare video care surprinde momentul exploziei și incendiul izbucnit ulterior. În imagini se aude un sunet asemănător celui produs de un motor cu reacție.

Jurnaliștii au precizat că înregistrările video, mărturiile localnicilor și alte materiale ajunse în posesia redacției le permit să afirme că explozia a fost provocată de prăbușirea unei drone de atac.

Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că, în seara zilei de 23 noiembrie, sistemul național de monitorizare a spațiului aerian a detectat o dronă de atac care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina. Aparatul de zbor a dispărut ulterior de pe sistemele de monitorizare în zona Centralei de la Cuciurgan.

În pofida informațiilor și imaginilor apărute în spațiul public, așa-zisul minister de interne de la Tiraspol a calificat anterior drept fals informațiile privind prăbușirea unei drone, susținând că deflagrația ar fi fost provocată de explozia unei butelii de gaz într-o construcție auxiliară dintr-o gospodărie privată.