FOTO // Vasile Tofan, în discuții cu mediul de afaceri: Prioritatea numărul unu este revitalizarea economiei

Premierul a subliniat că Republica Moldova trebuie să își consolideze propria capacitate de a produce, de a atrage capital și de a genera venituri. Totodată, acesta a evidențiat prioritățile Guvernului: eficientizarea statului, îmbunătățirea reglementării și crearea unor condiții mai competitive pentru investiții.

„Prioritatea numărul unu este revitalizarea economiei. Pentru a dezvolta țara, avem nevoie de un sector de afaceri puternic și de succes. Obiectivul nostru este ca Republica Moldova să devină cea mai prietenoasă țară pentru business din Europa, iar condițiile pentru antreprenori și investitori să fie mai bune decât în țările din regiune. Pentru asta avem nevoie de un stat eficient, care costă mai puțin, de reguli mai simple și mai prietenoase, dar și de decizii pe care suntem gata să ni le asumăm”, a declarat premierul Vasile Tofan, potrivit unui comunicat publicat pe pagina Guvernului Republicii Moldova.

În cadrul întrevederilor cu antreprenorii au fost discutate subiecte precum factorii care influențează decizia companiilor de a investi și de a-și extinde activitatea în Republica Moldova, reducerea birocrației și simplificarea cadrului de reglementare, predictibilitatea fiscală și legislativă, dezvoltarea capitalului uman și accesul la finanțare, precum și creșterea competitivității în sectorul energetic.

Un alt subiect abordat a fost valorificarea oportunităților oferite de integrarea europeană și de Planul de Creștere pentru atragerea investițiilor, extinderea producției locale și creșterea valorii adăugate în economie.

În urma discuțiilor, șeful Executivului a dat asigurări că Guvernul va continua agenda de dereglementare, debirocratizare și digitalizare a serviciilor publice pentru companii, în vederea sporirii atractivității investiționale a Republicii Moldova.