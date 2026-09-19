FOTO // Vasile Tofan, la Festivalul Etniilor din Taraclia: „Faptul că știm încă o limbă și încă o cultură nu ne face mai puțin moldoveni”

Șeful Guvernului a vorbit despre diversitatea culturală a țării și despre importanța păstrării limbilor și tradițiilor comunităților etnice.

„Vreau ca bulgarii din R. Moldova să vorbească bulgara, găgăuzii să păstreze limba găgăuză, ucrainenii să păstreze limba ucraineană - ca fiecare comunitate să transmită copiilor limba părinților și bunicilor săi”, a declarat Tofan.

Premierul a subliniat că păstrarea identității culturale și cunoașterea mai multor limbi nu diminuează apartenența la Republica Moldova.

„Faptul că știm încă o limbă și încă o cultură nu ne face mai puțin moldoveni, ci face R. Moldova mai bogată”, a adăugat șeful Executivului.

Tofan a menționat în acest context comunitatea bulgară din Taraclia, despre care a spus că și-a păstrat istoria, cultura și legăturile cu Bulgaria.

Premierul a făcut și o paralelă între „horo”, denumirea bulgară, și „hora” românească, pentru a ilustra necesitatea unității între comunitățile din Republica Moldova.

„Hora nu o poți juca de unul singur. Ca să poți merge înainte, trebuie să te prinzi de mâini cu cel de alături și să simți un ritm comun, indiferent de limbă sau origini”, a declarat Tofan.

În contextul războiului din Ucraina, premierul a afirmat că răspunsul Republicii Moldova la o lume tot mai divizată trebuie să fie unitatea și respectul reciproc.

„În Moldova noastră, în această horă comună, este loc pentru absolut fiecare cetățean”, a conchis prim-ministrul.