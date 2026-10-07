(FOTO/VIDEO) Tatiana Golea, pe scena concursului internațional WiM CEE. Peste 40 de profesioniști de pe cinci continente au evaluat campaniile PORT MALL

Concursul a înregistrat 145 de formulare de înscriere din cele 18 piețe eligibile din Europa Centrală și de Est.

Juriul a apreciat-o pe Tatiana Golea, pentru felul în care a construit branduri, a creat campanii cu impact și a crescut comunități în jurul proiectelor sale. A fost evaluată pentru creativitate și pentru cifrele care îi caracterizează rezultatele obținute.

Aplicația confondatoarei PORT MALL a descris un parcurs spectaculos pentru brandurile sale: în 2014 a deschis primul magazin Brand Outlet. În 2017, afacerea a devenit AZART, astăzi cea mai mare rețea de magazine fashion din Republica Moldova, cu 25 de magazine în 10 orașe. În 2021, a preluat unul dintre cele mai dificile proiecte: un centru comercial închis, cu o reputație greu de recuperat. Din el, a rezultat PORT MALL, ajuns astăzi cel mai mare mall din R.Moldova, cu 29.000 de metri pătrați și un grad de ocupare de 100%.

„N-am început de la 0. Am început de la -100”, este formula prin care Tatiana descrie această transformare.

Cofondatoarea PORT MALL coordonează un ecosistem de marketing format din 26 de specialiști, iar în 2026 departamentul a fost transformat într-o entitate juridică separată - RA-PORT Agency.

„Avem rezultate prea frumoase și o echipă prea bună ca să rămânem în perimetrul companiilor noastre. Vrem să împărtășim experiența noastră și cu alte branduri care înțeleg că marketingul trebuie tratat ca parte a deciziilor de business, nu ca funcție de suport. Cu certitudine vom demonstra aceeași viteză, aceeleași performanțe și față de noul nostru brand”, afirmă Tatiana Golea.

În contextul citat mai sus, vom reaminti că PORT MALL organizează anual evenimente de amploare care adună zeci de mii de oameni. Pentru campania Aladin, echipa a filmat în Dubai, iar pentru Pinocchio și cel mai mare tiramisu a mers la Collodi și Veneția. Alte proiecte au generat recorduri naționale, de la cea mai mare ciocolată și cel mai mare rug până la cel mai mare tort „Cușma lui Guguță”.

Pentru Tatiana Golea, aceste proiecte nu sunt doar campanii. Sunt investiții în relația dintre brand și oameni. Aceeași abordare se regăsește în relația cu brandurile din PORT MALL, pe care preferă să le numească parteneri, și în proiectul PORT Schimbarea, creat pentru a aduce în prim-plan femei, antreprenori și profesioniști ale căror experiențe pot genera idei și dialog în comunitate.

Ediția regională Women in Marketing CEE a fost găzduită de România și face parte din extinderea mișcării globale Women in Marketing, inițiată la Londra în 2004. Competiția a fost concepută pentru a recunoaște performanța în leadership, creativitate, inovație, comunicare și transformare organizațională.