Fracțiunea Partidului Politic Partidul Nostru propune modificarea legislației pentru protecția victimelor violenței în familie

Potrivit inițiativei, polițistul specializat ar urma să evalueze riscul, să coordoneze protecția victimei și să urmărească respectarea măsurilor de protecție. În cazul unui pericol real și iminent, intervenția poliției ar urma să fie imediată, iar în situațiile cu risc înalt ar putea fi dispusă monitorizarea electronică provizorie a agresorului.

Măsura ar urma să fie transmisă instanței în cel mult 24 de ore și să înceteze după maximum 48 de ore, dacă judecătorul nu dispune continuarea acesteia. Dacă agresorul are acces la arme, acestea ar urma să fie ridicate obligatoriu, inclusiv cele de serviciu. Deputații fracțiunii menționează că victimele aflate în situații cu risc înalt ar putea beneficia imediat de adăpost, precum și de sprijin pentru transport, cazare temporară și asistență psihologică.

Totodată este propusă crearea unei evidențe unice în care să fie incluse sesizările, evaluările de risc, măsurile de protecție și alertele. În cazul monitorizării electronice, alertele critice ar urma să ajungă simultan la Poliție și la Inspectoratul Național de Probațiune.

De asemenea, deputații fracțiunii Partidului Politic Partidul Nostru au solicitat Ministerului Afacerilor Interne date statistice anonimizate pentru perioada 2024-2026 privind cazurile de violență în familie în care agresorii sunt angajați ai ministerului, precum și informații despre verificările de serviciu inițiate și rezultatele acestora.