Potrivit Poliției de Frontieră, autoritățile moldovenești au fost informate de partea ucraineană, în jurul orei 18:20, despre posibila cădere a unui aparat de zbor pe teritoriul Republicii Moldova, pe direcția Leadovo – Sokireanî, Ucraina.

În urma sesizării, angajații Sectorului Poliției de Frontieră Ocnița au inițiat acțiuni de verificare și căutare, iar în jurul orei 19:28 au identificat fragmentele aparatului de zbor pe direcția Naslavcea – Kozlov.

Zona a fost imediat izolată, iar la fața locului au fost solicitate serviciile specializate pentru investigarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.

Poliția de Frontieră monitorizează situația în colaborare cu celelalte autorități și menține legătura cu instituțiile competente din Ucraina.

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să nu se apropie de eventuale resturi ale aparatelor de zbor, muniții sau alte obiecte suspecte și să anunțe imediat autoritățile la Serviciul 112.