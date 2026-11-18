Potrivit Poliției, acțiunile de căutare și identificare a fragmentelor au fost reluate în această dimineață, în mai multe zone ale R.Moldova.

La fața locului au intervenit specialiștii Secției tehnico-explozive din cadrul CTCEJ, care urmează să examineze obiectele depistate și să stabilească proveniența și caracteristicile acestora.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu atingă și să nu se apropie de obiectele sau fragmentele suspecte. În cazul în care descoperă astfel de obiecte, aceștia sunt rugați să anunțe imediat Poliția, apelând numărul de urgență 112.