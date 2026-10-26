FSB susține că a dejucat un atac cu drone ucrainean, pregătit chiar din interiorul Rusiei. Ce ținte din Moscova ar fi fost vizate

Cei doi bărbaţi arestaţi provin din regiunea Caucazului de Sud şi au acţionat la ordinul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Ei au preluat drone FPV (First Person View), dirijate de un operator de la distanţă, şi explozibili din două regiuni ruseşti, apoi le-au transportat în regiunea Moscovei, unde au configurat şi activat dronele, care în cursul atacului urmau să fie controlate de la distanţă din Ucraina, menţionează FSB.

„S-a stabilit că unul dintre suspecţi a fost recrutat de un ofiţer al SBU şi, la instrucţiunile acestuia şi în schimbul promisiunii unei sume de bani, s-a deplasat în Rusia pentru a pregăti şi a executa un sabotaj şi un atac terorist. El a apelat în acest scop la ajutorul unei cunoştinţe din cercul său apropiat", adaugă serviciul rus.

„Suspecţii au fost reţinuţi de ofiţeri FSB în timp ce pregăteau un atac terorist asupra unei infrastructuri de electricitate şi asupra uneia dintre componentele cheie ale sistemului de apărare antirachetă al Moscovei", mai precizează FSB.

Încă nu există o reacţie din partea SBU sau a Kievului. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), care este serviciul de spionaj ucrainean, are un rol esenţial în organizarea operaţiunilor de sabotaj şi a asasinatelor împotriva unor responsabili ruşi în spatele frontului şi pe teritoriul Rusiei.

Ucraina a executat în iunie anul trecut, tot din interiorul Rusiei, o operaţiune spectaculoasă în care a lovit cu drone aerodromuri ruse situate la mii de kilometri depărtare de graniţa ucraineană şi unde erau staţionate în special avioane de bombardament TU-95 şi TU-22. Dronele au fost lansate din camioane aflate în proximitatea acelor aerodromuri.

Potrivit unui bilanţ american, au fost lovite atunci până la 20 de avioane, iar aproximativ zece au fost distruse.

