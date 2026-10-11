FT: Rusia îşi intensifică eforturile de a-i asasina pe şefii din domeniul apărării din Europa

În contextul în care progresele pe câmpul de luptă din Ucraina au ajuns într-un impas, iar economia Rusiei se confruntă cu dificultăţi, Kremlinul a ordonat extinderea operaţiunilor de sabotaj şi a celor „hibride” în Europa, în încercarea de a slăbi fatal sprijinul acordat Kievului în lunile următoare. Asasinatele împotriva ţintelor civile europene - considerate cândva un tabu chiar şi de către agenţiile de spionaj ruse - ocupă un loc din ce în ce mai important în aceste planuri, au declarat servicii de informaţii europene pentru FT, transmite News.ro.

FT a discutat cu oficiali din cinci agenţii europene de informaţii diferite, care au avertizat că directorii executivi şi alţi angajaţi de rang înalt din cadrul companiilor din domeniul apărării sunt vizaţi de agenţii Kremlinului.

Directorii companiilor mai mici - în special cei implicaţi în producţia de drone sau a componentelor acestora - se află, de asemenea, în vizorul acestora, au afirmat sursele.

„Nivelul de ameninţare a crescut în Europa. Atât asupra bunurilor, cât şi asupra persoanelor”, a declarat un oficial de rang înalt din serviciile europene de informaţii.

„WET WORK”. Când serviciile GRU colaborează cu mafia

Serviciul de informaţii intern al Germaniei (BfV) şi-a intensificat semnificativ activitatea de contactare a „angajaţilor şi conducerii” companiilor germane din domeniul apărării, inclusiv prin recomandarea utilizării unor echipe de protecţie personală angajate prin contracte private, a declarat un oficial al BfV.

„Rusia se angajează în planificarea deliberată a unor acte de violenţă împotriva unor persoane, comise de actori ai statului sau controlaţi de stat”, a avertizat luni Sinan Selen, şeful BfV, în faţa parlamentarilor germani. „Observăm o evoluţie a acestor acţiuni în ceea ce priveşte ţintele, metodele şi actorii implicaţi, inclusiv utilizarea structurilor crimei organizate”, a atras el atenţia.

Mai mulţi directori din sectorul apărării, care au vorbit sub condiţia anonimatului, au declarat pentru FT că şi-au sporit măsurile de protecţie personală în ultimele şase luni, la sfatul specific al serviciilor de securitate guvernamentale. Alţii au afirmat că au recurs la astfel de măsuri doar atunci când călătoreau în afara ţării lor de origine.

Responsabilitatea pentru astfel de comploturi, cunoscute în jargonul serviciilor secrete ruseşti sub denumirea de „wet work” (activitate umedă - n.r.), revine în mare parte GRU, agenţia militară de informaţii a Rusiei.

GRU şi-a adaptat metodele, afirmă surse din serviciile de informaţii. Ofiţerii GRU colaborează acum mai strâns cu grupurile de crimă organizată, utilizând reţele transfrontaliere de agenţi şi împărţind activităţile de recunoaştere, logistică, planificare şi execuţie între diferite celule sau indivizi, în loc să se bazeze pe agenţi „de unică folosinţă” recrutaţi online în schimbul unor sume de bani.

Obiectivul principal

În unele cazuri, comploturi active au fost deja descoperite şi oprite. În altele, s-au observat activităţi suspecte - inclusiv supravegherea „modului de viaţă” al unor persoane, atât acasă, cât şi la locul de muncă.

Oficialii din domeniul securităţii au subliniat că un element-cheie al abordării ruseşti este faptul că tentativele de asasinat nici măcar nu trebuie să fie duse la îndeplinire pentru ca această campanie să aibă efectul dorit. „Din perspectiva Rusiei, obiectivul principal rămâne unul psihologic”, a declarat un oficial din serviciile de informaţii. „Simplul fapt de a-i face pe oameni să simtă că ar putea fi o ţintă are deja efectul dorit. Ei vor ca oamenii să se gândească de două ori înainte de a face afaceri cu Ucraina”, a explicat oficialul.

În multe cazuri, a subliniat un oficial, eforturile agenţilor ruşi SUNT încă de amatori şi uşor de contracarat. Acest lucru generează însă propriile probleme, serviciile de securitate fiind nevoite să considere pe oricine o potenţială ameninţare. În august, doi tineri turişti ruşi au fost arestaţi în Suedia pentru că îşi instalaseră cortul în apropierea proprietăţii directorului executiv al Saab, Micael Johansson. Aceştia au fost eliberaţi la scurt timp după aceea.

Costuri suplimentare pentru companii

Experţii în securitate au declarat că primesc tot mai multe solicitări din partea companiilor din domeniul apărării, precum şi a celor care activează în sectoare precum infrastructura critică şi energia, cu privire la modul de protejare a angajaţilor lor europeni.

Claudine Fry, partener la Control Risks - o firmă globală de informaţii strategice şi securitate cu sediul în Londra - a afirmat că riscurile de asasinat sunt „cu siguranţă o problemă care se află acum mult mai sus pe lista priorităţilor”.

„Observăm un interes crescut în încercarea de a înţelege cât de serios trebuie luată ameninţarea la adresa directorilor executivi şi (cum să se ia) măsuri active pentru gestionarea acestei ameninţări”, spune Claudine Fry.

Directorii din industrie au avertizat că s-ar putea dovedi o povară pentru companii costul protecţiei extinse necesare, atât pentru persoane, cât şi pentru sedii, în special în cazul start-up-urilor. Un director a declarat că au mutat recent unul dintre sediile lor de producţie din Europa de Vest pentru a-l proteja de ameninţările ruseşti.

Directorii din sectorul apărării ai celor mai mari companii de armament din Europa se află în stare de alertă maximă încă de la începutul anului 2024, când serviciile de informaţii americane şi germane au descoperit un complot rusesc împotriva lui Armin Papperger, directorul executiv al companiei germane Rheinmetall.

Surse din serviciile de informaţii considerau că agenţii ruşi urmăreau să comită un singur atentat de mare amploare, iar Papperger, care fusese un susţinător declarat al înarmării Ucrainei împotriva Rusiei, era o ţintă unică. Papperger a declarat că beneficiază acum de protecţie personală non-stop, asigurată de o echipă formată din agenţi de securitate privaţi şi poliţişti.