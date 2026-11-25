Potrivit Procuraturii Generale, schema infracțională a fost pusă în aplicare în a doua jumătate a anului 2025. După ce fura bunurile, condamnatul lăsa pe parbrizele mașinilor bilețele cu datele sale de contact de pe Telegram.

Ca urmare, proprietarii care încercau să-și recupereze bunurile erau contactați și li se cereau sume de la 800 până la circa 1.500 de lei. În cazul în care refuzau să plătească, făptașul îi amenința că bunurile vor fi distruse.

Ulterior, victimele transferau banii în conturile bancare indicate de infractor, care aparțineau unor persoane terțe.

Fiind audiat, condamnatul și-a recunoscut vina și a indicat locurile în care a comis furturi, precum și unde erau ascunse bunurile sustrase. Ulterior, o parte dintre acestea au fost depistate de oamenii legii și returnate stăpânilor.

La fel, pe lângă cele 18 episoade de șantaj, tânărul a fost găsit vinovat de comiterea a trei furturi. În două cazuri, tânărul a sustras oglinzi retrovizoare, iar într-un alt caz a furat o bicicletă.

Pe lângă condamnarea acestuia, instanța i-a aplicat și o amendă de 100 de mii de lei.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel.