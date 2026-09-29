Gagauz, Stoianoglo și Dudnic – preliminar, primii în buletinul de vot pentru alegerile bașcanului Găgăuziei

Ordinea a fost stabilită de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, care urmează să decidă asupra înregistrării candidaților, transmite IPN.

Poziția întâi i-a fost atribuită, preliminar, lui Fiodor Gagauz, desemnat de Partidul Socialiștilor. Acesta a depus pe 24 septembrie actele necesare pentru înregistrarea în cursa electorală.

Pe 28 septembrie, documentele și listele de subscripție au fost depuse de deputatul Alexandr Stoianoglo și fostul deputat Corneliu Dudnic, ambii desemnați de grupuri de cetățeni. În aceeași zi, Consiliul a efectuat tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii preliminare în buletinul de vot. Astfel, Alexandr Stoianoglo a primit poziția a doua, iar Corneliu Dudnic – poziția a treia. Cei doi intenționează să candideze în calitate de independenți.

Ordinea este deocamdată una preliminară. Conform legislației electorale, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei examinează dosarele și decide asupra înregistrării candidaților în termen de șapte zile de la data recepționării actelor.