Găgăuzia // Luni începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de bașcan

Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiacov, 36, în clădirea Primăriei, la etajul întâi. În perioada 21 septembrie-5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri, între orele 10:00 și 16:00, cu pauză între 12:00 și 13:00.

Pe 6 octombrie, ultima zi de depunere a documentelor, programul va fi între orele 09:00 și 17:00, cu pauză între 12:00 și 13:00. Candidații independenți vor putea solicita listele de subscripție necesare pentru susținerea candidaturii. Grupurile de inițiativă și concurenții electorali vor depune documentele necesare pentru înregistrare.

CEC al Găgăuziei a constituit și o comisie care va organiza tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Dacă doi sau mai mulți solicitanți vor depune actele în aceeași zi, tragerea la sorți va avea loc la ora 17:00 și va stabili ordinea înscrierii concurenților electorali în buletinul de vot.