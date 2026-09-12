Gala laureaților Festivalului „Te cânt, Patrie și Neam” va reuni circa 500 de participanți în scuarul Parlamentului

Evenimentul, cu genericul „Unitate prin cultură”, face parte din programul activităților dedicate Zilei internaționale a democrației, transmite IPN.

Finaliștii, membri ai unor ansambluri artistice și interpreți din întreaga țară, au fost selectați în urma unei competiții desfășurate la nivel național. Aceștia vor evolua acompaniați de Moldovan National Youth Orchestra, sub bagheta dirijorului Andriano Marian.

Gala va începe la ora 17:00, iar accesul publicului este gratuit. La final, toți participanții vor interpreta împreună o piesă dedicată dragostei de țară și de neam.

Festivalul-concurs, organizat la inițiativa dirijoarei de cor Elena Marian, s-a desfășurat în trei etape pe parcursul lunii august. Prima etapă a inclus preselecții în raioanele țării, urmată de concursuri zonale la Orhei, Soroca, Bălți, Comrat și Ialoveni.

Gala Laureaților reprezintă etapa finală a festivalului și este organizată în cadrul Programului Național „Acces la cultură”, finanțat de Ministerul Culturii.