Programul artistic va fi susținut de Cristofor Aldea-Teodorovici, Surorile Osoianu, Lupii lui Calancea, Violeta Botezatu și Trupa Taxi.

În cadrul Galei vor fi acordate distincții la mai multe categorii, printre care Premiul pentru Promovarea Limbii Române, Premiul pentru Promovarea Istoriei Neamului și Premiul pentru Promovarea Patrimoniului Cultural Românesc.

Alte categorii recompensează excelența în artă și educație, responsabilitatea socială, cooperarea dintre România și Republica Moldova, precum și inițiativa civică.

Lista distincțiilor include și Premiul pentru Excelență în Educație Economică, Premiul pentru Performanță în Sport, Premiul pentru Promovarea Turismului și Imaginii Republicii Moldova și Premiul pentru Integrarea Europeană. De asemenea, va fi acordat Premiul Special „Demnitate Națională”.

Evenimentul se desfășoară cu sprijinul Ambasadei României la Chișinău și al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Reprezentanții Guvernului României vor înmâna distincțiile pentru cooperare dintre România–Republica Moldova.

TVR Moldova premiază oameni care ne dau motive să fim mândri, care ne inspiră prin ceea ce fac, prin valorile în care cred și prin contribuția lor la binele comunității.

Ediția din acest an are și o semnificație specială, fiind organizată în contextul sărbătoririi a 70 de ani de la înființarea Televiziunii Române. De 13 ani, această istorie se scrie și la Chișinău, prin TVR Moldova.

Gazdele evenimentului vor fi jurnaliștii TVR Moldova Irina Bejenaru și Mihai Rădulescu.