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GALERIE FOTO // Fermierii din Basarabeasca au ieșit la protest. Mai multe utilaje agricole, scoase în drum

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GALERIE FOTO // Fermierii din Basarabeasca au ieșit la protest. Mai multe utilaje agricole, scoase în drum

Fermierii din raionul Basarabeasca au ieșit la protestul anunțat lângă satul Abaclia. Oamenii acuză autoritățile statului de atitudine neglijentă față de sectorul agroindustrial.

Potrivit reprezentanților asociației „Forța Fermierilor” în drum au fost scoase 20 de utilaje agricole.

Anterior, fermierii anunțau că manifestația este organizată pentru a atrage atenția publică asupra problemelor din agricultură.

Revendicările principale ale fermierilor sunt:

1. Menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase;

2. Prelungirea licențierii importurilor cerealelor și floarei soarelui până la cel puțin 31 decembrie 2026;

3. Rambursarea către agricultori a accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie - 1 decembrie 2026.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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