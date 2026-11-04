Gazul lichefiat s-a scumpit cu peste 2,5 lei pe litru într-o lună, apropiindu-se de 18 lei

Dacă acum o lună un litru de GPL costa în jur de 15,40 lei, în prezent prețul a ajuns la 17,99 lei. Astfel, scumpirea într-o lună a fost de aproximativ 17%.

Contactați de IPN, reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică au precizat că piața GPL este liberă, iar prețurile se formează în funcție de cerere și ofertă. Prin urmare, instituția nu stabilește și nu plafonează prețul gazului lichefiat.

În ceea ce privește stocurile, ANRE menționează că, pe 3 noiembrie, rezervele disponibile în Republica Moldova erau suficiente pentru acoperirea consumului timp de aproximativ 13 zile.

În același timp, prețurile la benzină și motorină continuă să scadă. Pentru joi, ANRE a redus cu 17 bani prețul maxim al benzinei COR 95 și cu opt bani pe cel al motorinei standard. Astfel, benzina va costa cel mult 31,01 lei litrul, iar motorina – 36,10 lei litrul.