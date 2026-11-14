„Generația pădurii – toamna 2026”: Peste 1 200 de voluntari plantează la Pogănești

Ministrul mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că plantările au loc în mai multe localități din republică, pe terenuri degradate sau abandonate, fără a afecta suprafețele agricole productive. Potrivit lui, rata de prindere a puieților este de aproximativ 70% la nivel național, iar autoritățile vor interveni acolo unde sunt depistate probleme.

Prezent la eveniment, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că acțiunile de plantare organizate în fiecare primăvară și toamnă au devenit o tradiție, contribuind atât la extinderea suprafețelor împădurite, cât și la mobilizarea comunităților.

Directorul interimar al Agenției „Moldsilva”, Iulian Mamai, a anunțat că, de la lansarea programului național, au fost create și reabilitate peste 24 de mii de hectare de pădure. Campania de toamnă se desfășoară timp de o lună, perioadă în care voluntarii pot participa la plantări alături de silvicultori.

Potrivit Ministerului Mediului, pentru această toamnă sunt planificate lucrări de împădurire pe 3 000 de hectare, cu peste 33 de milioane de puieți crescuți în pepiniere specializate. În prezent, pădurile acoperă puțin peste 11,6% din teritoriul Republicii Moldova, sub media Uniunii Europene, care depășește 35%.

În paralel, Primăria Chișinău desfășoară, în perioada 13-28 noiembrie, campania „Marea plantare”, în cadrul căreia au loc zilnic acțiuni de plantare a arborilor în sectoarele capitalei. Autoritățile municipale invită locuitorii, instituțiile publice și companiile private să participe la extinderea și regenerarea spațiilor verzi. Calendarul activităților este disponibil pe plantare.chisinau.md. Campania prevede și plantarea pomilor fructiferi în curțile școlilor și grădinițelor.