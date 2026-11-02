Geniștii Armatei Naționale au neutralizat zeci de obiecte explozive, inclusiv încărcătura unei drone Geran-4, în luna octombrie

Autoritățile militare menționează că printre cele mai periculoase intervenții a fost cea de neutralizare a unei drone de tip „Geran-4”, care conținea 54 de kilograme de explozibil. Aparatul de zbor s-a prăbușit la aproximativ 70 de metri de o locuință din satul Chiștelnița, raionul Telenești.

O altă intervenție cu grad sporit de risc a avut loc într-o pădure din apropierea localității Bălțați, raionul Ialoveni. Echipa geniștilor a depistat și neutralizat 15 proiectile de artilerie de diferite calibre. Misiunile de deminare din octombrie au fost desfășurate în Chișinău și în raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Anenii Noi, Hâncești, Ungheni, Criuleni, Strășeni, Telenești, Ialoveni, Dondușeni și Leova.

De la începutul anului, geniștii Armatei Naționale au executat 134 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și nimicite 266 de obiecte explozive de diferite tipuri și 1 325 de cartușe. În cazul descoperirii unor obiecte explozive, cetățenii sunt îndemnați să anunțe imediat Serviciul 112 sau autoritățile locale, să nu atingă și să nu miște munițiile.