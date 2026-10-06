Germania avertizează că ambițiile Rusiei nu se opresc la Ucraina. Republica Moldova, printre statele vizate

Înaintea războiului, Rusia menținea relații bune cu Ucraina, nu se confrunta cu nicio amenințare și avea acorduri de aprovizionare favorabile cu țări precum Germania, a spus Wadephul pentru postul ntv.



'Și de aceea trebuie să presupunem că Rusia are planuri mai ample,' a adăugat el.



Întrebat ce a vrut să spună, Wadephul a făcut referire la comentariile anterioare ale președintelui rus Vladimir Putin, care a descris prăbușirea Uniunii Sovietice ca fiind cea mai mare catastrofă a secolului al XX-lea.



'Dacă aceasta a fost cea mai mare catastrofă, atunci probabil că vrea să o inverseze', a spus Wadephul.



El a adăugat că acest lucru implică Ucraina, precum și Georgia, Republica Moldova și statele baltice.



Deoarece statele baltice sunt atât membre UE, cât și NATO, Germania ar fi afectată de asemenea, ca aliat, a susținut șeful diplomației germane.



Germania nu s-ar considera atacată doar dacă teritoriul german ar fi vizat, ci și dacă granițele aliaților NATO precum Polonia, Estonia, Letonia sau Lituania ar fi încălcate, a adăugat Johann Wadephul.



El a menționat că Germania se confruntă deja cu atacuri hibride, menționând incidentele cu drone de la Leipzig și atacurile cibernetice anterioare.



În august, o dronă cu explozibili a fost descoperită între aeronave cargo ucrainene de la aeroportul Leipzig/Halle. Guvernul german a învinovățit pentru acest incident Rusia, care a negat însă orice implicare.



Dintr-o altă perspectivă, Wadephul a evidențiat marți, la începutul unei conferințe despre climă și securitate de la Berlin, faptul că schimbările climatice ar putea remodela securitatea globală și ar putea genera noi valuri de migrație, efectele lor putând alimenta foametea, extremismul și terorismul



'Schimbările climatice agravează dificultățile și foamea, mai ales în statele fragile, și astfel acestea pot deveni, de asemenea, un teren propice pentru extremism și terorism sau pot duce la valuri de migrație', a afirmat politicianul conservator.



Wadephul a avertizat că fenomenul meteorologic actual Super El Nino amenință să distrugă mijloacele de trai a sute de mii de oameni și a fost de părere că investiții bine concepute pentru combaterea schimbărilor climatice ar putea întări securitatea, inclusiv a noastră.



A remarcat, totodată, creșterea prețurilor globale la cereale, spunând că Rusia atacă navele cu cereale din Marea Neagră și taie aprovizionarea pentru oamenii din întreaga lume care depind în mod special de importuri.



Dacă Rusia va ataca din nou în mod deliberat infrastructura energetică a Ucrainei la sfârșitul anului, sursele de energie regenerabilă descentralizate ar putea deveni o salvare având în vedere că sunt mai greu de distrus și nu ar depinde de importurile de combustibili fosili, a opinat șeful diplomației germane.



Conferința reunește aproximativ 250 de participanți internaționali din domeniile climei, păcii și securității, din țările afectate în mod special de fenomene climatice extreme, precum și reprezentanți ai ONU, UE și altor organizații internaționale, oameni de știință și grupuri din societatea civilă.