Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, în baza acestui acord, Germania va sprijini achiziționarea unui sistem integrat de supraveghere și apărare a spațiului aerian al Republicii Moldova, care va contribui la dezvoltarea capacităților noastre de a detecta și răspunde eficient amenințărilor aeriene. Valoarea proiectului este de 20 milioane euro, bani nerambursabili oferiți de partea germană.

Ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat, în cadrul evenimentului, că inițierea colaborării în acest domeniu ne va ajuta să întărim capacitățile de apărare a țării și a cetățenilor.

„Din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei, spațiul aerian național este încălcat tot mai des de drone rusești care pun în pericol siguranța cetățenilor. Republica Moldova are nevoie de parteneriate și ajutor pentru a-și moderniza și spori capacitățile de apărare antiaeriană. Acest acord prin care Germania finanțează un sistem de supraveghere și apărare a spațiului aerian este un rezultat concret, datorat parteneriatului solid construit în ultimii ani cu Germania. Asta înseamnă să fim parte a familiei europene: parteneriate în care primim sprijin și contribuim, la rândul nostru, la securitatea Europei. Suntem recunoscători Germaniei pentru solidaritate și acest ajutor important pentru securitatea țării noastre”, a spus Anatolie Nosatîi.