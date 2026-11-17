„Rusia își intensifică atacurile aeriene pentru că nu reușește să avanseze pe câmpul de luptă”, a declarat ministrul Boris Pistorius, în cadrul unei reuniuni a Uniunii Europene desfășurate la Bruxelles, relatează Euronews, preluat de DIGI24.ro.

Pistorius a precizat că Berlinul va contribui cu 300 de milioane de dolari (272 de milioane de euro) la achiziționarea unei noi tranșe de armament american. Pachetul se va concentra pe apărarea antiaeriană, în special pe rachetele interceptoare pentru sistemele Patriot.

Rusia și-a intensificat campania de bombardamente asupra orașelor și infrastructurii din Ucraina, într-o încercare de a forța țara să capituleze prin expunerea populației la frig în această iarnă, potrivit autorităților de la Kiev.

Ucraina le-a solicitat în mod repetat aliaților să o ajute să obțină mai multe sisteme Patriot, acestea fiind singurele capabile să doboare rachetele balistice rusești.

Kievul se confruntă cu o penurie gravă de astfel de sisteme și muniții, în condițiile în care stocurile americane au fost diminuate de războiul cu Iranul.

Anunțul privind noul sprijin militar vine înaintea unei reuniuni a aliaților Ucrainei, programată marți, la sediul NATO din Bruxelles.

Sub administrația președintelui Donald Trump, Statele Unite au încetat să mai furnizeze direct armament Kievului, însă permit altor țări să achiziționeze arme americane pentru Ucraina.

Potrivit NATO, aliații Washingtonului au cheltuit până în prezent peste 10 miliarde de dolari (9 miliarde de euro) pentru achiziționarea de armament american destinat Kievului.

Eforturile de consolidare a apărării Ucrainei au loc într-un moment în care inițiativele conduse de Statele Unite pentru încetarea ostilităților par să fi căpătat un nou impuls.

Cu toate acestea, Kievul și aliații săi susțin că Moscova continuă să își intensifice atacurile și oferă puține indicii că ar fi cu adevărat interesată de încheierea păcii.