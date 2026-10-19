Gestionarea alertelor cu bombă la alegerile parlamentare din 2025, analizată într-un raport internațional

Potrivit raportului, alegerile s-au desfășurat într-un climat puternic polarizat, marcat de amenințări hibride, inclusiv dezinformare, finanțare ilegală, incidente cibernetice și alerte false cu bombă la secții de votare din țară și de peste hotare. Acestea puteau intimida alegătorii, reduce participarea la vot și perturba desfășurarea scrutinului, în special în cazul secțiilor destinate alegătorilor din regiunea transnistreană și al celor din diasporă.

Cu sprijinul Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA), CEC și-a revizuit abordarea privind gestionarea riscurilor electorale. În raport se menționează că instituția a realizat o evaluare a sistemului existent și a organizat ateliere de lucru cu reprezentanții consiliilor electorale de circumscripție și cu personalul Comisiei, în urma cărora a fost elaborat un registru al principalelor riscuri pentru alegerile parlamentare.

În pregătirea scrutinului, amenințările coordonate cu bombă au fost evaluate drept un risc cu probabilitate ridicată și impact potențial major asupra integrității alegerilor. Pentru gestionarea acestuia, CEC a elaborat o procedură standard de operare pentru situațiile de criză în secțiile de votare și a creat un grup de lucru interinstituțional, cu participarea organelor de drept și a instituțiilor de securitate.

Procedura prevedea o succesiune clară de acțiuni: recepționarea amenințării, evacuarea persoanelor și securizarea materialelor sensibile, verificarea alertei și reluarea votării sau activarea unor soluții de rezervă. În paralel, CEC a informat rapid publicul prin intermediul site-ului și al rețelelor sociale, pentru a limita răspândirea zvonurilor și a menține încrederea în procesul electoral.

În ziua alegerilor parlamentare, pe 28 septembrie 2025, au fost raportate mai multe amenințări cu bombă la secțiile de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană, precum și la secții din Belgia, Italia, România, Spania și Statele Unite. Alertele au provocat întârzieri și cozi, însă nu au dus la oprirea procesului de votare, potrivit raportului.