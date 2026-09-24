Gheorghe Hajder acuză primarul capitalei că ține cu „porțile închise” stația de captare a Chișinăului: „Nu este ograda lui Ceban”

„Un gest rușinos și inacceptabil. Stația de captare a municipiului Chișinău este un obiectiv strategic de infrastructură publică, nu ograda lui Ceban.

Să lași la poartă membrii Comisiei parlamentare de mediu și reprezentanții altor instituții ale statului înseamnă lipsă de respect față de instituții și refuz de cooperare”, a scris Gheorghe Hajder pe rețelele de socializare.

În acest sens, ministrul spune că primarul are obligația legală de a permite accesul deputaților din comisie și al altor reprezentanți ai instituțiilor, iar cei de la Apă Canal au fost informați despre acest lucru încă din data de 15 septembrie.

„Stația este veche, iar primăria nu a investit în ea. Este necesară o evaluare tehnică de către instituții și specialiști pentru a vedea situația reală și pentru a ajuta în prevenirea eventualelor riscuri.

Cer Primăriei Chișinău și Apă-Canal să deschidă porțile pentru deputați, experți și orice cetățean interesat”, mai scrie Hajder.

Potrivit demnitarului, Ministerul Mediului monitorizează permanent situația și întreprinde măsurile necesare. „Totodată, cerem Primăriei Chișinău să dea dovadă de responsabilitate maximă în gestionarea stației de captare aflate în subordinea sa”, mai afirmă ministrul.

În context, este de menționat că situația pe Nistru rămâne a fi una dificilă, din cauza lipsei precipitațiilor în partea superioară a lacului de acumulare Novodnistrovsk (Zona Carpaților). Potrivit datelor, rezervele din acel lac sunt la un nivel minim istoric. Pe fondul acestei scăderi accelerate, autoritățile ucrainene insistă pe reducerea substanțială a debitului actual, pentru a nu ajunge la epuizarea totală a lacului.