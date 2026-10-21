Gheorghe Hajder, cu fotografii de la stația de captare pentru Chișinău: Avem de-a face cu o totală lipsă de responsabilitate

„Chiar dacă deversările din Ucraina, au înregistrat o creștere începând cu data de 18 octombrie, aceste volume mai mari de apă vor ajunge în centrul țării abia pe 23–24 octombrie. Asta înseamnă că doar atunci vom avea o creștere a aportului de apă și în lacul Dubăsari”, afirmă Gheorghe Hajder într-o postare pe Facebook.

Potrivit oficialului, deși nivelul apei este în continuare foarte scăzut, pompele stației au fost pornite de câteva ori, fapt criticat de autoritatea centrală. Acest lucru a fost catalogat de ministru drept o lipsă de responsabilitate din partea primăriei.

„În ultimele zile, debitele pe Nistru de la Dubăsari au rămas practic neschimbate, însă pompele au fost pornite de câteva ori. Nu negăm importanța testării, dar dacă sunt pornite doar pentru conferințe și atacuri politice, avem de-a face cu o totală lipsă de responsabilitate.

Apa înseamnă siguranța oamenilor, nu temă de făcut politică. Este un subiect mult prea important pentru a fi transformat într-un instrument de imagine”, mai scrie Gheorghe Hajder.

Ministrul a mai publicat și o serie de imagini înregistrate de la înălțime, de pe râul Nistru. În poze este surprinsă stația de captare pentru municipiul Chișinău și sunt observate echipamentele speciale de extragere a apei din râu.

Menționăm că, în R. Moldova este instituită starea de alertă hidrologică din cauza nivelului extrem de scăzut al apei în râuri și lacuri. Acest lucru a fost provocat de seceta înregistrată în această vară, care a afectat întregul continent European.