Gheorghe Hajder, despre situația apei pe Nistru: În acest moment, debitul necesar este asigurat

Potrivit demnitarului, precipitațiile din ultimele zile au ameliorat situația din râu și lacuri, dar cantitatea de apă rămâne a fi una foarte mică.

„În acest moment, debitul necesar este asigurat. Prioritatea noastră zero este să acumulăm cât mai multe rezerve de apă pentru viitor. Evoluția din următoarele zile va depinde direct de precipitațiile din bazinul superior al Nistrului (din vestul Ucrainei)”, a scris Gheorghe Hajder pe rețelele de socializare.

Referitor la cantitatea de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk, demnitarul scrie că deversările spre Moldova se mențin între 55 și 60 m³/s în ultimele două săptămâni, fiind practic egale cu volumul de apă care intră în lac.

„Nivelul apei a crescut cu doar 20 cm în toată luna octombrie. Această creștere este minimă, deoarece surplusul de apă a fost direcționat imediat spre Republica Moldova. Lacul este în continuare la un nivel foarte scăzut, de doar 111,17 m (nivelul normal fiind în jur de 121,5 m). Deoarece este un lac foarte mare, aici avem cea mai mare nevoie de acumulări de apă”, se menționează în datele prezentate de Hajder.

Situația este ceva mai stabilă în lacul de acumulare Dubăsari, dar asta doar pentru că la Dubăsari este un lac mult mai mic. Acesta se umple repede, dar și se golește foarte rapid.

„Dacă în ultimele zile deversările din lacul Dubăsari au fost de 45-50 m³/s, astăzi planificăm o deversare de 80-85 m³/s. Acest lucru va duce, în următoarele zile, la o creștere a nivelului apei în aval de Dubăsari, spre sudul Republicii Moldova.

Nivelul apei în lac a crescut cu 37 cm în ultimele două săptămâni, datorită debitului mărit din Ucraina și ploilor din nordul țării”, mai scrie Gheorghe Hajder.

Amintim că, în această vară-toamnă R. Moldova s-a confruntat cu un deficit grav de apă și a instituit starea de Alertă Hidrologică. Asta pentru că principalele râuri din care se aprovizionează cu apă, Nistru și Prut, au scăzut drastic din volum.