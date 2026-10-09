Gheorghe Hajder: Noua stație de captare a apei din Chișinău va fi gata în doi-trei ani

Ministrul a precizat că proiectul noii stații de captare a fost inițiat înainte de actuala criză hidrologică și beneficiază de sprijin financiar din partea Guvernului Germaniei. „Pentru această stație deja este semnat un acord de finanțare prin care Guvernul Germaniei și-a asumat responsabilitatea să ne ofere un grant de 18 milioane de euro, Guvernul Republicii Moldova va oferi 6 milioane și Primăria Chișinău va oferi 2 milioane de euro pentru o linie electrică”, a declarat Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră”, de la Jurnal TV.

În prezent, proiectul se află în etapa de elaborare a documentației tehnice și a caietului de sarcini. Următorul pas va fi organizarea licitației pentru construcția stației, în conformitate cu standardele internaționale. „Acest proiect urmează să fie implementat prin Agenția de Dezvoltare Centru. Acum are loc elaborarea caietului de sarcini. Până va fi construită această stație mai durează doi-trei ani. Urmează licitația, care se face după standarde internaționale”, a precizat ministrul mediului.

Până la realizarea investiției, autoritățile trebuie să găsească soluții pentru a asigura captarea apei în condiții de nivel scăzut al Nistrului. Potrivit lui Hajder, utilizarea pompelor poate contribui la gestionarea situației, însă este necesară și o soluție tehnică ce ar permite captarea apei de la adâncimi mai mari.