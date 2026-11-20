Ministrul a menționat că debitul evacuat din lacul de acumulare s-a menținut la o medie de 55 de metri cubi pe secundă. Chiar dacă situația s-a ameliorat, problema deficitului de apă nu este soluționată.

„Deși în acest moment situația arată mai bine, pe termen mediu și lung problema nu a dispărut. De aceea, rog toți primarii și operatorii de apă canal să continue să adapteze infrastructura la noile realități și să identifice surse alternative de apă”, a declarat Gheorghe Hajder.

La sfârșitul lunii august, Republica Moldova și Ucraina au convenit să limiteze temporar la 60 de metri cubi pe secundă debitul de apă evacuat din lacul Novodnestrovsk în Nistru, pentru a proteja rezervele de apă. Măsura a fost luată în contextul reducerii aportului de apă în lac.