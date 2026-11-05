Gimnazii din raioanele Sîngerei și Telenești, dotate cu echipamente moderne cu ajutorul DRRM. Instituțiile, vizitate de ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu

Potrivit diplomatului, dotările contribuie la îmbunătățirea condițiilor de studiu și la crearea unui mediu educațional mai atractiv pentru elevi.

La Gimnaziul „Nicolae Dabija” din Heciul Vechi, ambasadorul a discutat cu profesorii și elevii și a oferit instituției o donație de carte din partea României.

”Vizita a fost și un prilej de a oferi o donație de carte din partea României, un gest simbolic într-o școală care poartă numele scriitorului Nicolae Dabija, un reper al culturii și identității noastre comune”, a scris Cristian-Leon Țurcanu.

Diplomatul a subliniat că sprijinul României pentru instituțiile de învățământ din Republica Moldova vizează atât modernizarea infrastructurii educaționale, cât și promovarea valorilor culturale comune.

”De la tehnologia care aduce educația mai aproape de viitor, la cărțile care ne apropie de valorile comune, România continuă să susțină educația și dezvoltarea comunităților locale”, a menționat ambasadorul.

În cadrul vizitei la Gimnaziul Negureni, raionul Telenești, Cristian-Leon Țurcanu a remarcat creșterea numărului de elevi și revenirea în localitate a șase familii din străinătate, doar în ultimul an.

”La Negureni, veștile sunt încurajatoare: numărul elevilor este în creștere, iar numai în ultimul an șase familii au revenit acasă din străinătate. Sunt semne de speranță pentru o comunitate care își dorește să crească și să se dezvolte”, a declarat diplomatul.

Ambasadorul a precizat că discuțiile cu reprezentanții instituției au vizat necesitatea continuării investițiilor în echipamente moderne, dar și perspectiva amalgamării localităților, privită cu încredere de interlocutorii săi.

”România rămâne aproape de oamenii din Negureni și de eforturile lor de a construi un viitor mai bun acasă. Pentru că investițiile în educație înseamnă mai multe oportunități pentru copii, încredere pentru familii și perspective de dezvoltare pentru comunitățile locale”, a transmis Cristian-Leon Țurcanu.