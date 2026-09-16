Gitanas Nauseda: Drona doborâtă în Lituania avea probabil ca țintă Ucraina

''Pe baza a ceea ce știm în prezent, a fost probabil o dronă de tip Gerbera'', a spus Nauseda.

El a adăugat că drona vizase Ucraina, dar a fost deviată de pe traiectoria sa de mijloacele electronice ale forțelor ucrainene și a intrat ulterior în spațiul aerian lituanian, relatează agențiile de presă Reuters și dpa, citate de Agerpres.

Șeful statului lituanian a precizat că este improbabil să fi fost vorba despre un atac deliberat contra Lituaniei.

Armata lituaniană analizează componentele electronice din epava dronei pentru a afla ținta sa.

''Situația securității nu s-a schimbat. Deși nu există o operațiune de amploare împotriva Lituaniei sau NATO, încă ar putea exista anumite incidente, provocări și acte de sabotaj, inclusiv operațiuni sub steag fals'', a adăugat el, subliniind nevoia de îmbunătățire a capacității de detectare a dronelor.

O dronă a fost doborâtă marți noaptea de un avion Eurofighter al forțelor aeriene italiene deasupra unei zone din apropierea satului Pratkunai, aflat la vest de Vilnius. Potrivit autorităților lituaniene, drona era echipată cu o încărcătură explozivă și probabil intrase din Belarus în spațiul aerian al Lituaniei.

Rusia nu a făcut comentarii despre acest incident.

În acest an au avut loc mai multe incidente cu drone în țările baltice, care sunt membre ale NATO și ale Uniunii Europene.

Dronele interceptate folosind contramăsuri electronice constituie un risc și pentru țările vecine. În timpul atacurilor ucrainene, au existat cazuri când dronele au intrat în spațiul aerian al țărilor baltice, unele aparate prăbușindu-se. În trecut, drone de fabricație rusă au zburat dinspre Belarus în Lituania.