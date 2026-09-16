Grădinaru, despre vettingul procurorilor: Unele decizii care vin în contradicție par suspecte

Comisia de vetting a propus nepromovarea evaluării în cazul a 12 procurori. Ulterior, CSP a respins rapoartele Comisiei în șapte dintre aceste cazuri. Referindu-se la numărul mare de decizii respinse de CSP, Vasile Grădinaru a comparat actualul proces de evaluare a procurorilor cu cel de pre-vetting pentru CSM, când asemenea situații au fost mult mai puține.

„Îmi par suspecte mai multe decizii care vin în contradicție. Dacă ne amintim de pre-vetting, nu am avut atât e multe spețe diferite. Da, au fost două decizii invalidate de Curtea Supremă de Justiție, dar erau două din 69. Da, și mie îmi pare ciudat că un procent mare de decizii sunt invalidate de CSP, dar asta înseamnă autonomie”, a declarat Vasile Grădinaru în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate a subliniat însă că diferențele dintre concluziile Comisiei de vetting și deciziile CSP nu trebuie interpretate automat drept dovadă că una dintre instituții a acționat greșit.

„Vom vedea ce va spune instanța. Aceste decizii au fost contestate. Până la proba contrarie am încredere în instituțiile statului. Acest proces de vetting a fost constituit în așa fel încât să avem pârghii. Așa se creează un echilibru de control reciproc. Pentru mine este important ca acei care merită să rămână în sistem, cei care nu merită să fie eliminați”, a mai spus parlamentarul.