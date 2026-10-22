Grant pentru consolidarea securității cibernetice. Republica Moldova va beneficia de un sprijin american în valoare de 1,2 milioane de dolari SUA

Acordul de grant a fost semnat astăzi în prezența ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, și a Ambasadorului SUA la Chișinău, Joseph Mark Burkhalter. Astfel, Centrul Operațional de Securitate va contribui la îmbunătățirea capacităților de identificare și monitorizare a incidentelor cibernetice, precum și la consolidarea mecanismelor de reacție în fața amenințărilor digitale.

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, a mulțumit SUA pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în consolidarea capacităților de apărare împotriva amenințărilor cibernetice, menționând că grantul oferit companiei Moldtelecom contribuie la protejarea infrastructurii critice și la sporirea rezilienței țării.

„Acest sprijin nu înseamnă doar ajutor pentru a ne apăra împotriva amenințărilor cibernetice, dar o afirmare puternică a faptului că Republica Moldova nu este singură. Într-un moment în care războaiele hibride și atacurile cibernetice pot submina infrastructura critică, asistența dumneavoastră ne consolidează scutul de protecție. Aceasta ne permite să dezvoltăm instrumentele, expertiza și reziliența necesare pentru a proteja cetățenii, instituțiile și viitorul. Suntem profund recunoscători pentru angajamentul constant al SUA față de suveranitatea și securitatea Republicii Moldova, pentru încrederea dumneavoastră și pentru mesajul clar transmis prin acest grant: parteneriatul dintre cele două națiuni este puternic. Acest mesaj ne inspiră să colaborăm mai strâns și îi încurajează pe toți cetățenii Republicii Moldova care cred că o țară mică poate rămâne fermă atunci când este susținută de prieteni adevărați. Mulțumim SUA pentru că au ales să sprijine protejarea Republicii Moldova. Vom onora încrederea acordată, valorificând această oportunitate, construind capacități de apărare mai puternice și contribuind la securitatea comună a regiunii noastre. Împreună, nu doar ne apărăm prezentul, ci asigurăm un viitor mai sigur”, a declarat ministrul.

Ambasadorul SUA la Chișinău, Joseph Mark Burkhalter, a evidențiat că sprijinul oferit prin intermediul grantului va contribui la protejarea rețelelor de comunicații și la consolidarea securității cibernetice a Republicii Moldova, reafirmând disponibilitatea Statelor Unite de a fi un partener de încredere în dezvoltarea economiei digitale a țării.

„Acest grant reprezintă un pas practic, menit să producă rezultate concrete atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Statele Unite ale Americii. Prin intermediul lui, Agenția pentru Comerț și Dezvoltare va oferi un consilier cu experiență în securitate cibernetică, care va acorda consultanță companiei Moldtelecom. Acesta va ajuta Moldtelecom să dezvolte o infrastructură modernă de securitate cibernetică. Astfel, acțiunile vor contribui la protejarea rețelelor de care cetățenii Republicii Moldova depind în fiecare zi pentru desfășurarea activităților economice sau accesarea serviciilor publice. Ne dorim să fim un partener tehnologic de încredere pentru Republica Moldova, pe măsură ce aceasta își dezvoltă economia digitală. Tehnologia americană este inovatoare și sigură, iar Moldova se poate baza pe ea. De asemenea, vă puteți baza întotdeauna pe Statele Unite ale Americii ca pe un prieten și un partener de lungă durată”, a spus Joseph Mark Burkhalter.

Rolul Moldtelecom în proiect este legat de experiența companiei în dezvoltarea și administrarea infrastructurii de telecomunicații din Republica Moldova.

„Securitatea digitală nu mai este doar o necesitate tehnologică, ci o condiție esențială pentru funcționarea economiei și protejarea infrastructurii critice. Prin acest proiect, Moldtelecom își reafirmă angajamentul de a contribui nu doar la dezvoltarea conectivității, ci și la construirea unui mediu digital mai sigur pentru întreaga Republică Moldova”, a afirmat directorul general interimar al Moldtelecom, Viorel Motorniuc.

Centrul va fi creat în cadrul Moldtelecom. Acesta va asigura protecția întregii infrastructuri critice a companiei și, dacă va fi necesar, va putea oferi sprijin inclusiv instituțiilor publice. Autoritățile planifică o perioadă de 18 luni pentru implementarea proiectului, calculată din momentul semnării acordului.

Valoarea totală a finanțării se ridică la circa 3,7 milioane de dolari. Din această sumă, 1,2 milioane de dolari sunt alocate de Agenția pentru Comerț și Dezvoltare a SUA, iar 2,4 milioane de dolari reprezintă contribuția unui partener american.

Grantul oferit de Statele Unite ale Americii va sprijini dezvoltarea capacităților naționale de securitate cibernetică și consolidarea rezilienței infrastructurii digitale. Prin cooperarea dintre autoritățile naționale, partenerii americani și sectorul telecomunicațiilor, proiectul urmărește să contribuie la un mediu digital mai sigur și protejarea serviciilor și infrastructurilor esențiale.