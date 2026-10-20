Granturi de până la 10 mii de euro pentru cercetători, în scopul diseminării rezultatelor științifice

NCD a menționat că sunt eligibili cercetătorii angajați în universități de stat din Republica Moldova, care trebuie să își păstreze statutul de angajat pe toată durata acordării grantului. Solicitanții trebuie să demonstreze performanțe științifice în creștere și vizibilitate internațională, evaluarea punând accent pe realizările din ultimii cinci ani, inclusiv publicații, participări la conferințe și granturi de cercetare obținute.

Potrivit instituției, granturile pot acoperi cheltuielile de deplasare, cazare și participare la evenimente științifice internaționale de prestigiu, taxele de publicare a articolelor și lucrărilor științifice, precum și costurile brevetării internaționale.

ANCD a precizat că evenimentul științific de diseminare propus trebuie să aibă o reputație solidă în domeniul de cercetare relevant. Participarea la eveniment trebuie să contribuie în mod activ la diseminarea rezultatelor cercetării solicitantului, consolidând în același timp vizibilitatea științifică a R. Moldova în cadrul Spațiului European de Cercetare.

Dosarele pot fi depuse până pe 20 decembrie la adresa de e-mail: mhepresearch@mec.gov.md. Apelul este lansat în cadrul proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, inițiativă susținută financiar de Banca Mondială și implementată de Ministerul Educației și Cercetării, cu scopul de a sprijini cercetătorii cu performanțe ridicate din R. Moldova.