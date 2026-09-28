Granturi de până la 100 de mii de dolari pentru comunități de energie regenerabilă

Comunitățile de energie reunesc locuitori, autorități publice locale, întreprinderi și alte entități pentru producerea, gestionarea și utilizarea energiei regenerabile. Prin cooperare, acestea își pot reduce costurile pentru energie și contribui la diminuarea emisiilor de carbon.

Pentru participare, solicitanții trebuie să formeze un grup de inițiativă din cel puțin doi potențiali membri, să prezinte date despre consumul și cheltuielile pentru energie din ultimele 12 luni și să identifice un spațiu pentru instalarea echipamentelor. Contribuția proprie trebuie să fie de cel puțin 20% din valoarea proiectului.

Potrivit PNUD, vor avea prioritate inițiativele conduse de femei sau în care acestea au un rol activ în conducerea comunității și luarea deciziilor. Sunt încurajate proiectele care propun soluții precum stocarea energiei, gestionarea inteligentă a consumului, utilizarea mai multor surse regenerabile sau noi forme de cooperare.

Apelul este gestionat de Green City Lab Moldova, iar dosarele pot fi depuse până pe 28 octombrie.