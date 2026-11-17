Primul produs, „Casa Pasivă”, este destinat construcției de locuințe noi conform standardului internațional elaborat de Institutul de Case Pasive din Darmstadt, Germania. Acesta stabilește cerințe stricte privind proiectarea, materialele utilizate și calitatea lucrărilor. Pentru obținerea certificării, proiectele trebuie elaborate de specialiști acreditați, iar documentația tehnică este verificată înainte de începerea construcției.

Cel de-al doilea produs, „Casa nZEB avansat”, vizează renovarea energetică a locuințelor existente, astfel încât acestea să atingă un nivel de performanță superior cerințelor minime aplicate clădirilor cu un consum de energie aproape egal cu zero. Lucrările vor urmări reducerea semnificativă a consumului energetic și utilizarea surselor regenerabile pentru acoperirea unei părți importante din necesarul de energie.

Pentru construcția unei case pasive, beneficiarii vor putea primi un grant de până la 60 de mii de euro. În cazul renovării locuințelor existente, finanțarea va acoperi până la 50% din valoarea investiției eligibile, în limita a 25 de mii de euro. Diferența dintre valoarea grantului și costul total al lucrărilor va fi suportată de beneficiari. La selectarea acestora, prioritate vor avea familiile cu mai mulți copii.

Apelurile pentru depunerea cererilor de finanțare vor fi lansate pe 1 decembrie. Pentru a asigura implementarea proiectelor, zeci de proiectanți și ingineri din Republica Moldova au fost instruiți în acest an și au obținut certificări internaționale care le permit să proiecteze și să supravegheze lucrările de construcție și renovare energetică.