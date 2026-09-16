Granturi de până la 600 de mii de lei pentru organizațiile de tineret

Cuantumul grantului va depinde de amploarea proiectului: pentru proiectele locale se vor acorda maximum 200 de mii de lei, pentru cele regionale – până la 400 de mii de lei, iar pentru proiectele naționale – până la 600 de mii de lei. Organizațiile trebuie să asigure o contribuție proprie de cel puțin 20% din valoarea proiectului.

Printre domeniile eligibile pentru finanțare sunt incluse și orientarea în carieră, dezvoltarea competențelor digitale și STEAM, educația media și combaterea dezinformării, voluntariatul, cultura și protecția mediului. Sunt eligibile și inițiativele legate de un stil de viață sănătos și incluziv, de participarea civică și leadership, precum și de mobilitate și schimburi internaționale.

Agenția Națională pentru Tineret va organiza pe 1 octombrie o sesiune de informare online pentru organizațiile interesate. Participanții vor afla detalii despre condițiile de participare, criteriile de eligibilitate și etapele de pregătire și depunere a proiectelor.

Dosarele pentru finanțare pot fi depuse până pe 16 noiembrie, ora 17:00. Regulamentul programului, formularul de aplicare și informațiile necesare pentru depunerea dosarului sunt disponibile pe site-ul Agenției Naționale pentru Tineret. În ediția anterioară a Programului de granturi, 35 de organizații de tineret au primit finanțare pentru proiectele lor.