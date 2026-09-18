Greenpeace acuză Rusia că întrerupe alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie

Organizația de mediu a declarat că deține „imagini din satelit și dovezi” care contrazic afirmațiile Moscovei, potrivit cărora atacurile lansate de forțele ucrainene ar fi cauzat întreruperea alimentării cu energie a celei mai mari centrale nucleare din Europa, unitate care nu mai află în funcțiune din 2022, transmite Agerpres.

„Aceasta face parte dintr-o campanie masivă de dezinformare, orchestrată de Moscova pentru a crea confuzie și a distrage atenția de la adevăratele riscuri de securitate, provocate exclusiv de ocupația ilegală și de războiul declanșat de Rusia”, a declarat Shaun Burnie, specialist în domeniul nuclear în cadrul Greenpeace Ucraina.

„Întreruperile repetate ale alimentării externe cu energie la centrala Zaporojie sunt rezultatul atacurilor militare rusești asupra rețelei electrice a Ucrainei și al operațiunilor de sabotaj la centrală și la stațiile electrice aferente”, a adăugat el.

Deși cele șase reactoare ale centralei sunt oprite, instalația are nevoie de alimentare continuă cu energie pentru răcirea combustibilului nuclear.

Investigația Greenpeace, realizată în colaborare cu firma McKenzie Intelligence Services, cu sediul la Londra, a avertizat că incidentele care afectează securitatea la această centrală s-au înmulțit în ultimele luni.

Din cele 26 de cazuri în care unitatea a fost deconectată de la rețeaua electrică începând cu anul 2022, 14 au avut loc după februarie 2026.

„Ceea ce face Rusia în Ucraina este fără precedent în istoria energiei nucleare și demonstrează o ignorare totală a principiilor de siguranță nucleară”, a declarat expertul Jan Vande Putte.

„Întreruperea repetată a alimentării externe cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie reprezintă un risc fundamental pentru siguranță”, a adăugat el.

„Atacurile tot mai intense ale Rusiei asupra rețelei electrice a Ucrainei pun în pericol și siguranța nucleară a celorlalte trei centrale nucleare ucrainene aflate în exploatare”, a mai spus expertul Greenpeace.

Ultima linie electrică de 330 de kilovolți care deservea centrala a fost reparată la începutul lunii septembrie, după o întrerupere de aproape trei săptămâni. În acest interval, generatoarele diesel au asigurat energia necesară pentru răcirea combustibilului nuclear.