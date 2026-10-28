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Gripa a făcut prima victimă în acest sezon. Un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața

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Gripa a făcut prima victimă în acest sezon. Un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața

Primul deces provocat de gripă în acest sezon a fost înregistrat în Republica Moldova. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani din Chișinău, care suferea de mai multe afecțiuni și nu era vaccinat împotriva gripei. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în ultima săptămână au fost raportate peste 2.000 de cazuri de infecții respiratorii, în creștere cu aproape 10% față de săptămâna precedentă.

Totodată, au fost înregistrate patru cazuri de COVID-19, cu trei mai multe decât în săptămâna anterioară. Din cele 33 de probe analizate în laboratoarele ANSP, una a fost pozitivă la SARS-CoV-2, iar alte șase au confirmat prezența unor virusuri respiratorii non-gripale.

Autoritățile sanitare îndeamnă populația să se vaccineze împotriva gripei sezoniere, în special persoanele care prezintă un risc mai mare de complicații. Pentru actualul sezon au fost procurate 240 de mii de doze de vaccin antigripal INFLUVAC, dintre care peste 77 de mii au fost deja administrate.

Vaccinarea este recomandată începând cu vârsta de șase luni, în special copiilor și adulților cu boli cronice, femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă și lucrătorilor din domeniul medical.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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