Groenlanda, SUA și Danemarca au semnat un acord de securitate, cu ocazia Adunării Generale a ONU

Trump a vorbit despre o „relație fantastică pe termen lung”, scrie focus.de, citat de Digi24.RO. Cele trei părți au anunțat în mod surprinzător o soluționare a litigiului privind insula în urmă cu câteva zile.

Potrivit lui Donald Trump, acordul acordă SUA puteri extinse pentru a apăra insula arctică, care, deși în mare parte autonomă, face parte din apele teritoriale daneze.

Inițial, părțile daneză și groenlandeză nu au confirmat versiunea lui Trump în această formă. Acordul, semnat în timpul vizitei lui Trump la Adunarea Generală a ONU, la New York, nu merge atât de departe încât să îndeplinească solicitarea lui Trump ca SUA să preia Groenlanda ca teritoriu american, pentru a contracara prezenţa tot mai mare a Rusiei şi Chinei în zona arctică.

Totuşi, acordul permite o prezenţă militară americană mai amplă pe teritoriul îngheţat, o posibilitate care a apărut în contextul în care liderii Groenlandei s-au opus unei preluări complete de către SUA. În discursul adresat liderilor lumii reuniţi la ONU, înaintea ceremoniei de semnare, Trump a declarat că acordul le oferă Statelor Unite "control permanent asupra securităţii şi asupra tuturor celorlalte necesităţi de pe acel teritoriu".

„Niciun adversar al SUA nu va mai avea voie să stabilească o prezenţă militară în Groenlanda sau să facă investiţii sensibile acolo fără aprobarea noastră expresă, în scris”, a declarat Trump.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen declarase că detaliile vor fi făcute publice abia după semnare. Ea și Nielsen, însă, nu ar semna un acord „dacă nu ar fi bun pentru Groenlanda”.

Cu puțin timp înainte de semnare, Frederiksen a descris acordul ca fiind o „etapă importantă” care ar aduce beneficii nu numai celor trei părți, ci și NATO și Europei.

Nielsen a vorbit despre o situație „câștigătoare pentru toți” și despre un acord istoric. Acordul se bazează pe tratatul de apărare existent cu Statele Unite, care este în vigoare din 1951. Trump a vorbit despre o „relație fantastică pe termen lung”.