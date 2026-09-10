Grosu combate acuzațiile regimului de la Tiraspol: R. Moldova are grijă de cetățenii săi, indiferent pe care mal se află

Grosu a afirmat că zeci de mii de locuitori din stânga Nistrului vin zilnic pe malul drept, unde muncesc legal, achită impozite și contribuții sociale și beneficiază de servicii medicale și educaționale. Potrivit lui, o parte dintre aceștia aleg să-și primească și pensiile prin sistemul de pe malul drept.

”Aceasta este contribuția pe care o face Republica Moldova pentru cetățenii săi. Colegii de acolo înțeleg foarte bine că ceea ce facem noi este corect și este, inclusiv, în beneficiul lor. Îi invităm mai des la shopping aici, la noi, și la alte activități, și la alte activități dacă au nevoie să își antreneze sănătatea, să facă investiții”, a declarat Grosu.

Grosu a remarcat că unii dintre aceștia cumpără deja apartamente și apelează la instituțiile medicale de pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale.

Declarațiile vin după ce, pe 9 septembrie, așa-numitul ”minister al securității” de la Tiraspol a acuzat Chișinăul că ar desfășura o campanie de dezinformare menită, potrivit administrației nerecunoscute, să ”destabilizeze situația social-politică” și să exercite presiuni asupra locuitorilor și instituțiilor din regiune.

Tiraspolul susține că presupusa campanie ar fi coordonată de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova. SIS nu a comentat deocamdată aceste acuzații.

Nu este prima dată când administrația de facto de la Tiraspol formulează asemenea acuzații la adresa SIS. În mai 2026, structurile nerecunoscute din regiune au susținut că Serviciul ar pregăti măsuri de ”intimidare” și presiune asupra funcționarilor electorali din stânga Nistrului, în contextul scrutinului programat pentru luna decembrie.

SIS a respins atunci acuzațiile și a precizat că instituțiile competente ale statului ”își desfășoară activitatea exclusiv în baza legii și în interesul Republicii Moldova”.