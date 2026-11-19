Grosu a calificat decorarea lui Krasnoselski de către Vladimir Putin drept „o provocare și o sfidare la adresa Republicii Moldova” și a afirmat că Moscova ar fi urmărit să determine o reacție din partea autorităților de la Chișinău, transmite MOLDPRES.

„Probabil asta și era, asta și se aștepta propaganda de la Kremlin, la astfel de sancțiuni”, a declarat președintele Parlamentului.

Potrivit lui Grosu, autoritățile de la Chișinău au permis plecarea la Moscova şi revenirea lui Krasnoselski în regiunea transnistreană pentru a evita escaladarea relațiilor cu Federația Rusă, în condițiile în care deplasarea acestuia la Moscova și revenirea în Republica Moldova au avut loc în contextul discuțiilor privind asigurarea cu gaze naturale a malului stâng al Nistrului pentru sezonul rece.

Președintele Parlamentului a amintit că autoritățile de la Chișinău au pledat pentru identificarea unor soluții la problemele care vizează cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului, pentru a nu permite apariția unei crize umanitare care ar putea fi transformată ulterior într-una politică.

„Când e vorba de cetățeni, că sunt cetățenii noștri până la urmă, noi trebuie să găsim soluții, pentru că altfel nu o să facem decât să răspundem la planul Federației Ruse de a crea, provoca o criză umanitară, care ulterior să treacă într-o criză politică”, a spus Igor Grosu.

El a precizat că decizia de a permite deplasarea lui Krasnoselski a fost luată în urma discuțiilor cu OSCE, organizație implicată în procesul de reglementare transnistreană. Totuşi, în opinia sa, limitarea posibilității unor asemenea deplasări poate descuraja și alți reprezentanți ai administrației de la Tiraspol să întreprindă acțiuni similare.

Întrebat despre temeiul juridic al restricției și despre modul în care aceasta va fi aplicată dacă liderul de la Tiraspol va încerca să părăsească din nou Republica Moldova, Grosu a spus că întrebările sunt legitime și trebuie adresate Biroului politici de reintegrare și instituțiilor responsabile.

„La acel moment, sunt sigur, instituțiile noastre vor avea o motivație și o poziție foarte clară”, a declarat președintele Parlamentului.

Grosu a menționat că Vadim Krasnoselski ar putea încerca să plece din țară, însă traversarea frontierei ar putea deveni dificilă. El a adăugat că, în contextul discuțiilor purtate cu OSCE și al implicării acestei organizații în facilitarea deplasării anterioare, reprezentanților de la Tiraspol le va fi mai greu să justifice o nouă ieșire din Republica Moldova în condiții similare.

Vadim Krasnoselski a revenit la Chișinău pe 15 noiembrie, după o vizită la Moscova, unde, pe 4 noiembrie, a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin cu Ordinul de Onoare al Federației Ruse. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că acesta va fi supus unor măsuri restrictive, inclusiv interdicției de a părăsi Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani.