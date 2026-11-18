„Veniturile bugetului anul viitor vor crește de două ori mai rapid decât cheltuielile”, a declarat premierul la ședința Guvernului de miercuri. Vasile Tofan a precizat că deficitul bugetar va ajunge la 4,7% din PIB, față de 6% cât era estimat pentru acest an după rectificarea bugetară. Obiectivul autorităților este reducerea acestuia la 3% din PIB.

Pentru apărarea națională sunt prevăzute aproximativ 2,3 miliarde de lei, cu circa 15% mai mult decât în 2026. Vasile Tofan a precizat însă că această majorare nu schimbă ponderea cheltuielilor pentru apărare în PIB, care va rămâne la 0,6%. Prin comparație, premierul a menționat că statele baltice alocă între 3,5% și 4% din PIB pentru apărare.

Ministrul finanțelor, Victoria Belous, a declarat că bugetul a fost construit în condițiile creșterii prețurilor la gaze și motorină. Ea a menționat că documentul urmărește colectarea corectă a veniturilor, reducerea cheltuielilor inutile și direcționarea banilor către domeniile prioritare. Pentru protecția socială sunt prevăzute 25,7 miliarde de lei, pentru educație – 24,6 miliarde, iar pentru sănătate – 10,8 miliarde de lei. Totodată, investițiile capitale vor crește cu aproape 11%, iar Fondul rutier – cu 29%.

Executivul mai propune majorarea Fondului de amalgamare voluntară a localităților de la 800 de milioane la 1,7 miliarde de lei. În schimb, unele instituții vor avea bugete mai mici: cheltuielile Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării se vor reduce cu 16%, ale Cancelariei de Stat cu 15%, iar ale Agenției Proprietății Publice cu 25%.

Potrivit ministrului finanțelor, deficitul bugetar, estimat la 19,9 miliarde de lei, va fi acoperit în principal din împrumuturi externe, inclusiv din fondurile prevăzute în Planul de creștere al Uniunii Europene. Autoritățile vor atrage și resurse de pe piața internă, inclusiv prin emiterea valorilor mobiliare de stat.

Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2027 urmează să fie examinat de Parlament.