Guvernul a aprobat crearea „Moldova Proiect”, o structură unică pentru gestionarea proiectelor strategice

Guvernul precizează că „Moldova Proiect” va fi fondat de Cancelaria de Stat și va avea o organigramă de 26 de angajați. Oficiul va coordona, gestiona și monitoriza proiectele strategice finanțate atât din surse externe, cât și interne.

Autoritățile menționează că noua structură nu va fi creată de la zero, ci va absorbi Unitatea de implementare a proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău și va prelua funcțiile unităților responsabile de construcția spitalelor regionale din Bălți și Cahul. Odată cu acestea vor fi transferate contractele în derulare, patrimoniul, mijloacele financiare și documentația aferentă proiectelor.

Premierul Vasile Tofan a declarat că centralizarea unităților de implementare ar urma să reducă cheltuielile și să accelereze realizarea investițiilor. „Vom consolida unitățile de implementare deja existente, deci asta nu înseamnă costuri mai multe, ci dimpotrivă – am putea salva costuri prin a avea o unitate și nu 12”, a declarat premierul.

În prezent, proiectele strategice sunt gestionate de entități diferite, cu echipe și proceduri separate. Noua structură ar urma să permită utilizarea acelorași specialiști pentru mai multe proiecte și să asigure un punct unic de coordonare a investițiilor. Portofoliul vizat include proiecte din transporturi, energetică, sănătate, digitalizare, mediu și educație. Oficiul va fi responsabil inclusiv de organizarea achizițiilor, gestionarea contractelor, monitorizarea cheltuielilor și a riscurilor de întârziere sau depășire a costurilor, precum și de supravegherea tehnică a lucrărilor.

Guvernul menționează că unitățile vizate de reorganizare își vor continua activitatea până la începutul lunii ianuarie a anului viitor, astfel încât proiectele, plățile și debursările să nu fie întrerupte.