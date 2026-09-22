Guvernul a aprobat instituirea stării de urgență energetică și hidrologică pentru 60 de zile. Tofan: Compensațiile vor trebui majorate

Directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, a declarat în ședința Guvernului că, deși unele dintre problemele care au determinat instituirea stării de alertă, care expiră pe 25 septembrie, s-au stabilizat, riscurile s-au intensificat în alte domenii.

Potrivit acestuia, situația din sectorul energetic rămâne vulnerabilă. În sezonul rece, aproximativ 59% din consumul de energie electrică va trebui acoperit din importuri. În cazul gazelor naturale, peste 90% din necesarul pentru iarnă este deja contractat, astfel că autoritățile nu văd în prezent un risc de deficit fizic. Principala vulnerabilitate este legată de evoluția prețurilor de pe piețele internaționale.

”Avem nevoie de un mecanism care să ne permită să intervenim înainte ca riscurile să fie resimțite de consumatori. Obiectivul este unul foarte simplu: să prevenim penuriile, iar serviciile să continue să funcționeze”, a declarat Diaconu.

Situația de pe piața carburanților s-a stabilizat, însă autoritățile consideră că sunt necesare în continuare instrumente prin care să poată interveni rapid pentru asigurarea livrărilor și stabilizarea pieței. Totodată, Guvernul invocă situația hidrologică dificilă, în condițiile debitelor reduse ale Nistrului.

La rândul său, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avertizat că există ”un risc serios” ca prețurile plătite de consumatori să crească în perioada următoare.

”Astăzi nu putem anunța un nou tarif și nici data când ar putea fi aplicat. Dar ar fi greșit să așteptăm decizia tarifară înainte să acționăm. Cetățenii merită să afle din timp”, a declarat Junghietu.

Ministrul a precizat că autoritățile vor continua să comunice despre evoluția prețurilor și riscurile de pe piața energetică.

Premierul Vasile Tofan a declarat că o parte dintre riscurile anticipate de autorități s-au materializat deja, invocând conflictul din Golf, distrugerea rafinăriilor în contextul războiului din Ucraina și seceta severă, care a afectat resursele de apă.

În aceste condiții, premierul a anunțat că Guvernul intenționează să revadă mecanismul de compensare a facturilor pentru sezonul rece.

”Va trebui să revedem decizia inițială și să mărim compensațiile pentru această iarnă. Trebuie să revedem aceste compensații și să acoperim un număr mai mare de gospodării, să găsim banii pentru acest lucru”, a declarat Tofan.

Pentru a identifica resurse suplimentare, premierul a cerut continuarea reducerii cheltuielilor în aparatul de stat. Potrivit acestuia, la nivelul unor agenții au fost identificate economii prin reducerea numărului de posturi cu 10% până la 30%.

Tofan a anunțat și intenția de a comasa mai multe instituții din domeniul transporturilor. Agenția Feroviară, Agenția Națională Transport Auto, Agenția Navală și Autoritatea Aeronautică Civilă ar urma să fie reunite într-o singură structură, după modelul unor state baltice.

Restructurări sunt pregătite și în sectorul silvic, unde Guvernul intenționa inițial să comaseze 17 întreprinderi, fiind propusă ulterior reorganizarea a 23. Premierul a anunțat că reducerile vor începe inclusiv de la propriul cabinet: numărul celor 23 de posturi va fi diminuat cu 39%.

Guvernul urmează să prezinte Parlamentului propunerea privind instituirea stării de urgență. În iulie, Executivul instituise stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru a putea interveni în contextul problemelor de pe piața carburanților și al riscurilor privind aprovizionarea cu apă.