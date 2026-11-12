Guvernul a aprobat proiectul noii legi a salarizării în sectorul bugetar

Premierul Vasile Tofan a declarat că reforma este necesară pentru a corecta inechitățile acumulate în sistem, unde angajații cu atribuții similare pot avea salarii diferite. Printre problemele identificate se numără sporurile insuficient reglementate, discrepanțele dintre cele mai mici și cele mai mari salarii, precum și remunerarea scăzută a unor categorii de personal.

Ministra finanțelor, Victoria Belous, a precizat că noile reguli vizează aproximativ 172 de mii de angajați, dintre care o treime activează în învățământ. Creșterea medie estimată a salariilor este de 15,7%, iar pentru aplicarea reformei sunt prevăzute circa 3,2 miliarde de lei din bugetul de stat.

Cele mai mari majorări medii sunt estimate în apărarea națională – 20,6% – și pentru personalul tehnic, de deservire și muncitoresc – aproximativ 19%. În administrația publică, creșterile vor depăși 15%, iar în domeniul ordinii publice sunt estimate la 15%. În sănătate și asistență socială, salariile ar urma să crească cu 14,9%, iar în învățământ, cultură și sport – cu peste 14%.

Proiectul prevede ajustarea salariilor de bază și acordarea sporurilor pentru performanță în funcție de rezultatele evaluărilor profesionale. Angajații cu calificativul „excelent” vor putea primi sporuri de 10-15% din salariul de bază, iar cei evaluați cu „foarte bine” – de 5-7%.

De asemenea, vor fi posibile majorări temporare de până la 30% pentru funcțiile greu de ocupat, în cazul cărora instituțiile publice întâmpină dificultăți în recrutarea specialiștilor. Acestea vor fi stabilite în funcție de lipsa candidaților calificați, nivelul necompetitiv al salariilor și numărul posturilor vacante.

Noua lege urmează să fie aplicată etapizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Mecanismul de majorare a salariilor pentru funcțiile greu de ocupat va intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. Totodată, proiectul include măsuri tranzitorii pentru a preveni diminuarea veniturilor angajaților în urma schimbării sistemului de salarizare.