Guvernul a aprobat Strategia antidrog pentru 2026–2032. Accent pe protejarea adolescenților și combaterea traficului online

Pentru a combate fenomenul, Guvernul a aprobat miercuri, 21 octombrie, Strategia națională în domeniul drogurilor și adicțiilor pentru anii 2026–2032, care prevede măsuri de prevenire, extinderea accesului la tratament și consolidarea luptei împotriva traficului de droguri.

Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, a declarat că metodele de distribuție și consum al drogurilor s-au schimbat semnificativ în ultimii ani, în timp ce reacția instituțiilor statului nu a ținut pasul cu noile amenințări.

„Astăzi, un adolescent poate procura substanțe psihoactive prin intermediul unei aplicații de mesagerie. Poate ajunge la urgență cu o intoxicație provocată de o substanță nouă, pe care medicii încă nu o cunosc suficient, iar familia să descopere problema abia în acel moment. Acesta nu mai este doar un subiect al poliției sau al sistemului medical. Este o problemă de sănătate publică, educație, protecție socială și siguranță a comunităților”, a declarat ministrul.

Noua strategie urmărește coordonarea activității instituțiilor responsabile de prevenirea consumului, combaterea traficului și tratarea dependențelor. O atenție deosebită va fi acordată copiilor și adolescenților, inclusiv riscurilor din mediul digital, unde sunt distribuite droguri și se dezvoltă noi forme de dependență.

În domeniul sănătății, autoritățile își propun să integreze serviciile de tratare a dependențelor cu cele de sănătate mintală, să dezvolte servicii comunitare și să asigure accesul la tratament și recuperare inclusiv în afara municipiului Chișinău.

„O persoană nu trebuie să ajungă la spital doar în urma unei intoxicații grave. Trebuie să poată solicita ajutor mai devreme și să aibă acces la recuperare și reintegrare socială”, a subliniat Alexandru Gasnaș.

Documentul prevede și măsuri pentru prevenirea supradozelor, reducerea transmiterii HIV și a hepatitelor virale, precum și extinderea serviciilor de testare, consiliere și tratament.

În paralel, autoritățile intenționează să intensifice combaterea rețelelor de traficanți și să identifice mai rapid noile metode de distribuție a drogurilor, inclusiv prin aplicații de mesagerie și alte platforme online.

Totodată, va fi consolidat Observatorul Național pentru Droguri și dezvoltat Sistemul Național de Avertizare Timpurie, astfel încât informațiile despre apariția unor substanțe periculoase să ajungă rapid la medici, serviciile de urgență și organele de drept.

Strategia vizează și dependențele de alcool, tutun, jocuri de noroc și utilizarea problematică a mediului digital. De asemenea, prevede reducerea stigmatizării persoanelor afectate de dependențe și reorganizarea Comisiei Naționale Antidrog, pentru o coordonare mai eficientă între instituțiile din domeniile sănătății, educației, justiției, afacerilor interne și protecției sociale.

Măsurile concrete, instituțiile responsabile și costurile de implementare urmează să fie stabilite prin Programul național în domeniul drogurilor și adicțiilor pentru anii 2027–2032.

Până în 2032, autoritățile își propun să reducă numărul copiilor și tinerilor care încep să consume droguri, să prevină intoxicațiile și decesele asociate consumului și să îmbunătățească accesul persoanelor dependente la tratament și recuperare.