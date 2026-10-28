Guvernul a avizat proiectul privind independența procurorilor, dar solicită modificări

Proiectul inițiat de deputatul PAS, Igor Chiriac, prevede delimitarea competențelor procurorului ierarhic superior și ale Procurorului General, introducerea unor mecanisme de control asupra intervențiilor în activitatea procurorilor și limitarea participării ministrului justiției la unele decizii ale Consiliului Superior al Procurorilor privind disciplina, selecția, cariera și evaluarea acestora.

Guvernul avertizează că obligativitatea consultării prealabile a procurorului-șef al unei procuraturi specializate ar putea întârzia urmărirea penală. Executivul recomandă un termen de 48 de ore pentru prezentarea opiniei, precizarea caracterului consultativ al acesteia și posibilitatea intervenției urgente a Procurorului General fără consultare prealabilă, cu justificarea ulterioară a deciziei.

O altă prevedere permite contestarea indicațiilor și ordonanțelor Procurorului General la Curtea de Apel. Guvernul atenționează asupra riscului de suprapunere a competențelor instanței cu cele ale judecătorului de instrucție și recomandă ca plângerile să fie examinate în cadrul mecanismului de control judiciar existent. Dacă această competență va reveni Curții de Apel, procedura și efectele hotărârilor trebuie reglementate clar.

Executivul mai cere clarificarea criteriilor de transmitere a cauzelor penale către alte organe de urmărire penală și a efectelor anulării unei asemenea decizii asupra actelor procesuale și probelor administrate. Totodată, recomandă precizarea situațiilor în care ministrul justiției nu poate participa la ședințele Consiliului Superior al Procurorilor.

Guvernul propune ca legea să intre în vigoare la 30 aprilie 2027, cu excepția prevederilor privind ministrul justiției, care s-ar aplica la o lună de la publicare. Procuratura Generală ar urma să aibă șase luni pentru ajustarea cadrului normativ.

Proiectul a fost votat de deputați în prima lectură și urmează votul final.