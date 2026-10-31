Guvernul condamnă informațiile manipulatoare despre compromiterea semnăturii electronice

Potrivit unui mesaj al purtătorului de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, în cadrul investigațiilor efectuate de către specialiștii de la STISC, s-a constatat că nu corespund adevărului informațiile precum că semnătura electronică ar fi fost periclitată.

Și asta după ce un cetățean a publicat pe Facebook o postare, în care afirma că a observat în contul bancar online al ONG-ului, pe care îl reprezintă, o tranzacție pe care nu ar fi efectuat-o. Potrivit postării, era vorba despre un transfer între conturile proprii, fără ca banii să fi ieșit din acestea. Ulterior, autorul a șters postarea, însă informația a fost preluată și amplificată, fără verificare, de mai multe conturi, inclusiv ale unor politicieni.

„Este grav că o afirmație fără dovezi, ștearsă chiar de autorul ei, a ajuns să fie răspândită de persoane publice. Și mai grav este că printre acestea se află deputați în Parlamentul Republicii Moldova, aleși care ar trebui să urmărească interesul public, nu să alerge după like-uri.

Guvernul îndeamnă cetățenii și actorii din spațiul public să verifice informațiile înainte de a le distribui și să se alăture unui efort comun de combatere a falsurilor și manipulărilor care urmăresc să semene neîncredere în societate”, se menționează în mesajul purtătorului de cuvânt al Guvernului.

Drept rezultat, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) efectuează investigații pe acest caz. Potrivit specialiștilor, s-a stabilit că semnătura electronică este autentică și validă, fapt susținut de mai multe date tehnice.

Investigația continuă în zilele următoare, pentru a stabili toate circumstanțele cazului.